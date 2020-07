Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Samstag (18.07.20) auf Sonntag (19.07.2020), gegen Mitternacht, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Shisha-Bar in der Saynstraße. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer beschädigte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß geparkten PKW des Geschädigten am linke Fahrzeugheck. Anschließend verließ der verantwortliche Fahrzeugführer die Unfallstelle ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern.

