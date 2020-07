Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Halbs- Verkehrsunfall mit verletzten Unfallbeteiligten - Zeugenaufruf!

Halbs (ots)

Am Sonntag, den 19.07.2020 kam es gegen 20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L294 kurz nach der Ortschaft Halbs in Fahrtrichtung Ailertchen. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer aus der VG Westerburg und ein 19-jähriger Motorradfahrer aus der VG Bad Marienberg kollidierten mit ihren Fahrzeugen und wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Die Polizeiinspektion Westerburg bittet Zeugen, welche den Verkehrsunfall gesehen haben, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Rufnummer 02663-98050 zu melden.

Zudem bedankt sich die Polizeiinspektion Westerburg bei den Ersthelfern vor Ort, welche alles Nötige getan haben, um den beiden Personen zu helfen. Vielen Dank!

