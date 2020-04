Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.04.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Weißer Pkw gesucht

Auf dem Radweg vom Brambacher Hof in Richtung Kochendorf gefährdete der Fahrer eines weißen Pkw am Samstagabend offenbar zwei Radfahrer und eine Frau mit Kinderwagen. Gegen 19.30 Uhr war ein Ehepaar mit ihren Rädern im Bereich Amorbach unterwegs. Auf dem Weg kam ihnen eine Frau mit Kinderwagen entgegen. Hinter der Frau fuhr ein weißer Pkw dessen Fahrer zunächst an dieser vorbeifuhr und im Anschluss den entgegenkommenden Radlern gefährlich nahe gekommen sein soll. Der Radfahrer regte sich über das Verhalten des Autofahrers auf und gestikulierte wild. Der Fahrer des Pkws drehte und fuhr neben die Radler. Das Fenster der Beifahrerseite wurde geöffnet und ein rötliche Substanz in Richtung des Radfahrers geworfen. Der Mann verspürte im Anschluss Schmerzen und seine Augen schwollen an. Das Polizeirevier Neckarsulm sucht Zeugen des Vorfalls, diese werden darum gebeten, sich beim Revier unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Leingarten: Einbrecher unterwegs

Eine Werkstatt in der Benzstraße in Leingarten wurde zwischen Freitag und Samstag von unbekannten Einbrechern heimgesucht. Zunächst wurde eine Plexiglasscheibe am Rolltor eingeschlagen und sich so Zutritt zur Werkstatt verschafft. Nachdem der oder die Unbekannten zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt hatten, entfernten sie sich mit Wechselgeld aus verschiedenen Kassen in Höhe von circa 200 Euro. In der Liebigstraße wurde ebenfalls in ein Firmengebäude eingebrochen. Der hierbei entstandene Sachschaden war weit aus höher als der Wert des Diebesguts. Eine geringe Menge Bargeld und eine Spiegelreflexkamera nahmen der oder die Täter mit. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf 800 Euro. Ebenfalls in der Liebigstraße scheiterten die Einbrecher an einem Münzautomaten bei einem Autohaus. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Neckarwestheim: Kiffen und Grillen trotz Ausgangsbeschränkungen

Mit Grillgut, Brötchen und fast 20 Gramm Marihuana hatten sich drei junge Männer an der Grillstelle Herrlesberg in Neckarwestheim niedergelassen. Hinzu kamen noch diverse Tabletten die einer der Beteiligten in einer Bauchtasche hatte. Die Grillparty wurde am Samstagmittag, gegen 13 Uhr, durch die Polizei aufgelöst bevor sie richtig begann. Neben einer Anzeige gegen das Infektionsschutzgesetz müssen die Beteiligten auch mit einer Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Heilbronn: Wer fuhr über die Verkehrsinsel?

Kurz vor Mitternacht am Samstagabend fuhr ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel in der Heilbronner Charlottenstraße. Hierbei wurden die dort angebrachten Verkehrsschilder stark beschädigt. Aufgrund der Fahrzeugteile an der Unfallstelle dürfte ein schwarzer VW Polo als Verursacherfahrzeug in Betracht kommen. Zeugen, die Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, eine Unfall in der Charlottenstraße beobachten konnten, oder einen beschädigten schwarzen VW Polo in der Nachbarschaft vorfinden, werden darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Berwangen: Einbruch in Lagerhalle

Hoher Diebstahlsschaden entstand bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Nacht zum Sonntag in der Straße "Am Bruchgraben" in Berwangen. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus. Über eine Seitentür verschaften sich die Unbekannten zunächst Zutritt zur Lagerhalle. Das Schloß der Seitentür wurde fachmännsich aufgebohrt. In der Lagerhalle befand sich ein nicht zugelassener Sprinter der Marke Daimler-Benz in gelb. Dieser Sprinter wurde mit diversen hochwertigen Baumaschinen beladen. Von einem Lkw auf dem Firmengelände wurden die Kennzeichenschilder gestohlen. Möglicherweise wurden diese Kennzeichen an dem Sprinter angebracht. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wem sind in der Nacht zum Sonntag im Bereich der Straße "Am Bruchgraben" in Berwangen verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen? Wer konnte den gelben Sprinter (Pritschenwagen), beladen mit Baumaterial beobachten. Hinweise werden an das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, erbeten.

Elsenz: Einbrecher in Bankgebäude

Ohne Beute mussten Einbrecher aus dem Gebäude einer Bankfliliale in Eppingen-Elsenz fliehen. In der Nacht zum Samstag, gegen 23.41 Uhr, wurde ein Einbruchalarm in das Gebäude in der Sinsheimer Straße gemeldet. Nachdem die Polizei eingetroffen war wurde festgestellt, dass an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster offen stand. Die Metallstäbe vor dem Fenster wurden zuvor fachmännisch durchgesägt. Durch dieses Fenster gelangte der Einbrecher ins Gebäudeinnere der Bank. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich der Sinsheimer Straße in der Nacht zum Samstag verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Polizeibeamter verletzt

Wegen wiederholter Verstöße sollte am Sonntagmorgen, gegen 2.15 Uhr ein 23-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Beim Versuch den Mann auf dem Gelände eines Autohauses in der Werderstraße zu fixieren, schlug dieser einem Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Der Randalierer wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. Durch den Schlag wurde der Polizist leicht verletzt.

Heilbronn: Gartenzäune beschädigt

Einen paralel zur Königsberger Straße verlaufenden Fußweg in Heilbronn-Neckargartach, befuhr ein 33-Jähriger am Freitagabend mit seinem Audi. Hierbei beschädigte der Fahrer mehrere Gartenzäune, sodass ein Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro entstand. Den polizeibekannten Fahrer selbst fanden die Beamten gegen 19.50 Uhr auf dem Boden liegend in der Königsberger Straße. Er befand sich in einer Art Rauschzustand. Dem Fahrer, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutprobe entnommen.

Heilbronn: Fahrzeuge beschädigt

Mehrer Fahrzeuge wurden in der Heilbronner Wilhelm-Leuschner-Straße, am dortigen Parkplatz an der B293, von Unbekannten beschädigt. Zwischen Freitag und Sonntag wurden die Außenspiegel abgetreten. An einem Wohnanhänger wurde die Scheibe eingeschlagen und an einem weiteren Anhänger die Rückleuchten beschädigt. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, entgegen.

Heilbronn: Präsenz der Polizei

Erwartungsgemäß lockten vergangenes Wochenende strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad die Bürger in die Natur. Die Polizei war darauf vorbereitet und verstärkte im Stadt- und Landkreis Heilbronn die Präsenz an den Naherholungszielen wie Wartberg, Ehmetsklinge und vor allem am Breitenauer See. Hier herrschte, gerade am Sonntagnachmittag, ein reger Besucherverkehr. Die meisten Bürger zeigten Verständnis für die angeordneten Einschränkungen und hielten sich an die Regeln. Nur wenige mussten ermahnt und auf die Regeln der Corona-Verordnung hingewiesen werden. Eine Anzeige musste weder am Samstag noch am Sonntag am Breitenauer See gefertigt werden. Ein beliebtes Fotomotiv waren die zwei Polizeireiter, die am Breitenauer See hoch zu Roß unterwegs waren. Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronns wurden am Samstag 46 Verstöße und am Sonntag 40 Verstöße gegen die Corona-Verordnung durch die Polizei geahndet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell