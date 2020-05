Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Radler nach Sturz verstorben

Nach dem Tod eines Radfahrers am Donnerstag in Ehingen ermittelte die Polizei.

Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der 56-Jährige an den Folgen einer akuten Krankheit gestorben ist. Deshalb war er offenbar am Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der Fischersteige in Ehingen mit seinem Rennrad gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Radler ins Krankenhaus, dort starb er kurze Zeit später.

