POL-UL: (UL) Blaustein - Flasche vor Auto geworfen

Einen Autofahrer soll eine Frau am Donnerstag in Blaustein-Herrlingen gefährdet haben.

Ulm (ots)

Ein Zeuge beobachtete das Treiben der Frau kurz vor 12 Uhr. Während sie an der Bahnhofstraße, der B28, entlang in Richtung Bahnhof Herrlingen ging habe sie einen Stein und eine Flasche auf die Fahrbahn geworfen. Dem Flaschenwurf musste der Fahrer eines weißen Audi ausweichen, so der Zeuge später zur Polizei. Auch ihren Müll habe die Frau zwischen der Abzweigung nach Bermaringen und dem Bahnhof am Straßenrand entsorgt. Die Polizei ermittelte später eine 55-Jährige als mutmaßliche Verursacherin. Die Frau sieht jetzt einer Anzeige entgegen. Für die Ermittlungen sucht die Polizei noch den Fahrer des weißen Audi, der am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in Herrlingen dem Flaschenwurf ausweichen musste. Dieser Fahrer wird gebeten, sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

+++++++ 0895844

