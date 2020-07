POL-H: Zentraler - Präsenter - Flexibler "Aushängeschilder" für neue Polizeiinspektionen (PI) enthüllt

Polizeidirektion Hannover

Zentraler - Präsenter - Flexibler "Aushängeschilder" für neue Polizeiinspektionen (PI) enthüllt

Hannover

In der vergangenen Woche haben Boris Pistorius, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport, und Volker Kluwe, Polizeipräsident (PP) der Polizeidirektion Hannover (PD), die optimierten Strukturen der Polizeidirektion Hannover vorgestellt. Seit heute, 01.07.2020, hat der Echtbetrieb begonnen.

Zusammen mit PP Volker Kluwe und Jörg Müller, Polizeivizepräsident der PD Hannover, brachten Polizeidirektor Detlef Hoffmann (PI Hannover) und Polizeidirektor Jens Künnmann (PI Besondere Dienste) heute die Tafeln an den Gebäuden an und setzten somit auch ein visuelles Zeichen für die wichtige Veränderung in der Behörde.

Mehr Informationen zur Organisationsoptimierung unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4634708 (25.06.2020)

