POL-H: Nachtragsmeldung Nordstadt: Mann durch Messerstiche verletzt - Untersuchungshaft wird geprüft

Hannover (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 30.06.2020, ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der hannoverschen Nordstadt gekommen. Hierbei ist ein 43-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt worden (wir haben berichtet). Der 29-jährige Tatverdächtige ist durch Polizeibeamte in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen worden. Ein Richter wird am heutigen Tag über die Untersuchungshaft entscheiden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 16:45 Uhr an der Christuskirche zwischen den beiden Männern zum Streit. Diese hatten sich zuvor in einem Cafe an der Gustav-Adolf-Straße kennengelernt. Während des Gespräches versuchte der 29-Jährige, die Geldbörse des 43-Jährigen zu stehlen.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der mutmaßliche Täter mit einem Messer mehrmals auf den 43-Jährigen einstach. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefährliche Verletzungen konnten durch die Ärzte aber ausgeschlossen werden.

Der Täter flüchtete zunächst unerkannt vom Tatort, wurde aber nach kurzer Zeit durch Polizeibeamte im Rahmen der großangelegten Fahndung erkannt und festgenommen. Der 29-Jährige wurde im Anschluss dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Am heutigen Nachmittag wird der Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover einem Richter des Amtsgerichtes Hannover vorgeführt. /boe, ahm

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4639211 (30.06.2020)

