POL-H: Nordstadt: Mann durch Messerstiche verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am heutigen Nachmittag, 30.06.2020, gerieten zwei Männer auf offener Straße aneinander. Dabei wurde ein 43-Jähriger durch mehrere Messerstiche verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde in Tatortnähe wiedererkannt und festgenommen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizeidirektion Hannover gerieten die beiden Männer gegen 16:45 Uhr in einem Cafe in Streit. Sie verließen daraufhin das Cafe. Auf dem Gehweg vor der Christuskirche (An der Christuskirche) kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 43-Jährige durch drei Stiche - vermutlich mit einem Messer - verletzt. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Aufgrund einer guten Beschreibung konnten die alarmierten Polizeibeamten einen 29-Jährigen gegen 17:30 Uhr in Tatortnähe als Tatverdächtigen wiedererkennen und festnehmen. Das Tatwerkzeug wurde bisher jedoch nicht gefunden.

Der 43-Jährige wurde mit zwei Einstichen an den Beinen und einer Stichverletzung am Oberkörper in ein Krankenhaus transportiert. Er ist außer Lebensgefahr.

Gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Hintergrund der Streitigkeiten ist bis jetzt unklar. Nach derzeitigen Ermittlungen hatten sich die Männer erst kurz vorher kennengelernt und waren gemeinsam im Cafe.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Verbleib des Tatmessers geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Nordstadt unter der Rufnummer 0511 109-3117 zu melden. /mr

