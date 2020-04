Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unsicherer Fahrweise folgt Blutprobe

Odenbach (ots)

Von Meisenheim bis Odenbach ist eine Polizeistreife am späten Montagabend hinter einem PKW hergefahren. In der "Obere Glanstraße" wurde der Wagen angehalten und der Fahrer kontrolliert. Der festzustellende Alkoholgeruch verstärkte die bereits auf Grund der unsicheren Fahrweise getroffene Vermutung zur Verkehrssicherheit des Fahrers. Der Wert von 1,4 Promille am Atemalkoholtestgerät machte für die "Schlangenlinien" eine Blutprobe notwendig. Das Auto blieb stehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Strafanzeige erfolgt nach dem Eingang der gerichtsverwertbaren Blutuntersuchung. |pilek-AH

