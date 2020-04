Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Kleintransporter prallt beim Überholen auf Motorrad

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kusel (ots)

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Montagnachmittag auf der A62 bei Kusel zu einem Verkehrsunfall geführt. Kurz vor der Ausfahrt Kusel kam es beim Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem vorausfahrenden Motorrad. Der 58 jährige Harley Davidson-Fahrer stürzte nach dem Aufprall mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war die A62 in Fahrtrichtung Trier voll gesperrt.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell