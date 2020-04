Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A6/Kaiserslautern, Unfall im Baustellenbereich, Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 17.04.2020, gegen 20:00 Uhr auf der A6 bei Kaiserslautern/West, einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleintransporters war in Fahrtrichtung Saarbrücken nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Fahrbahnteiler der Baustellenabsicherung gefahren. Diese wurden dadurch in den Gegenverkehr verschoben und blockierten den linken Fahrstreifen. Der Unfallverursacher hielt im Bereich der Ausfahrt kurz an und setzte danach seine Fahrt fort. Das Kennzeichen des flüchtigen Transporters soll mit den Buchstaben SB für Saarbrücken beginnen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631/3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.|past

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Kaiserslautern



Telefon: 0631 3534-0

www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pastkaiserslautern@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



