Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer beschädigt Pkw - Festnahme durch Polizei

Börrstadt Donnersbergkreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag warf 19-Jähriger nach Familienstreitigkeiten einen Stein gegen einen Pkw und beschädigte diesen. Der Mann stand augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Er wurde vor Ort durch die Polizei in Gewahrsam genommen. Bei der Ingewahrsamnahme versuchte der Randalierer die Polizisten zu bespucken. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf 1500.-EUR geschätzt. |pirok

