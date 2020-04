Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Versuchter Einbruch in ein Wohnhaus. Am Sonntagmorgen des 19.04.2020 zwischen 0:55 Uhr und 1:14 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Straße "Im Peterstal" einzudringen. Es wurde versucht die Haustür aufzuhebeln, jedoch wurde hierbei versehentlich an eine auf der Terrasse stehende Kiste getreten, so dass die im Haus schlafenden Bewohner die Tat bemerkten. Der oder die Täter entfernten sich darauf unerkannt von der Örtlichkeit, ohne Zugang zum Haus zu erlangen.

