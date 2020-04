Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer bei Unfallflucht verletzt

Schönborn (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der K 11 bei Schönborn leicht verletzt worden. Dem 27-Jährigen aus dem Kreis Mainz-Bingen kam in einer Rechtskurve ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam im angrenzenden Graben zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Bei dem Pkw handelte es sich vermutlich um eine blaue Mercedes C-Klasse. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten und den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter Tel.: 06361 / 9170 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |pirok

