Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 15-Jähriger nachts am PKW-Steuer erwischt

Meisenheim (ots)

Ein mit laufendem Motor schräg auf dem Gehweg stehender PKW war der Polizeitreife in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen. Da die Streife kurze Zeit zuvor bereits in der anderen Richtung die Bürgermeister-Kircher-Straße befahren hatte, war klar, dass der Wagen noch nicht lange stehen konnte. Die Hinweise des am Steuer angetroffenen 15-Jährigen bezüglich eines "anderen" Fahrzeugführers waren dann auch nicht gerade schlüssig. Zum Abklären der näheren Umstände sollte der Jugendliche aussteigen. Er rutschte dabei von der Kupplung ab, worauf das Auto einen Satz nach vorne machte. Schließlich räumte der Jugendliche ein, vor zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Eine Blutprobe war fällig. Doch nicht nur dem Jugendlichen werden nun einige Straftaten vorgeworfen. Auch der Fahrzeughalter wird wegen dem Dulden der Fahrt des PKW's eine Anhörung als Beschuldigter erhalten. |pilek-AH

