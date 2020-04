Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 78-Jährige schwer verletzt aufgefunden

Meisenheim (ots)

Unglücklich gestürzt ist eine 78-jährige Frau am Donnerstagmorgen in der Bürgermeister-Kircher-Straße. Eine Fußgängerin hatte die ältere Dame um 07:45 Uhr in ihrem Vorgarten liegend aufgefunden. Die hinzugezogenen Rettungskräfte zogen eine Schädelverletzung in Betracht, weshalb die Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kaiserslautern gebracht wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die 78-Jährige auf dem Weg zu den Mülltonnen gestürzt war. Hinweise auf ein Fremdverschulden wurden bislang nicht festgestellt. |pilek-AH

