Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Versuchter Einbruch in Erdgeschosswohnung

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Samstag (05.09) bis Sonntag (06.09) versuchten Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heideschulstraße einzubrechen. Sie versuchten die Wohnungstür durch Hebeln zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt.

