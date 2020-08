Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt-Drehbrückenplatz

Gestürzter E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am gestrigen Mittwoch (12.08.) stürzte ein 25-jähriger Mann während der Fahrt mit einem E-Scooter und verletzt sich schwer. Der Mann wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Gegen 00:30 Uhr fuhr der Mann mit einem Leih-E-Scooter über den Drehbrückenplatz und übersah offenbar eine Treppenstufe. Dieses hatte zur Folge, dass er stürzte und sich am Kopf verletzte. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde der Lübecker stationär im Krankenhaus aufgenommen. Es besteht der Verdacht, dass der junge Mann zuvor Alkohol getrunken hatte, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde.

