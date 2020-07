Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach Hinweis von Anwohnern nahmen Zivilfahnder in Schonnebeck einen mutmaßlichen Drogendealer fest -Foto

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck: Dienstagnachmittag (28.7.2020, gegen 16:30 Uhr) nahmen Essener Zivilfahnder auf der Gareisstraße einen mutmaßlichen Rauschgiftdealer fest. Vorausgegangen waren Hinweise aus der Bevölkerung, die auf verdächtige Aktivitäten in einem Haus an der Gareisstraße deuteten. Gestern Nachmittag bestreiften Zivilfahnder den Bereich und überprüften eine aus dem Haus kommende Person. Dabei entdeckten sie einige Gramm Marihuana, welches mutmaßlich zuvor in dem Haus erworben worden war. Als kurz darauf ein 42-jähriger Mann das Gebäude verließ, überprüften die Beamten auch ihn. In seinem Rucksack fanden sich mehrere Beutel mit Marihuana und Bargeld. Der in Essen gemeldete Mann nigerianischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen, das Rauschgift und das Bargeld sichergestellt. Das für Rauschgiftdelikte zuständige Kriminalkommissariat 12 hat die weiteren Ermittlungen und Vernehmungen übernommen. Die Essener Staatsanwaltschaft lässt beim Amtsgericht prüfen, ob gegen den Beschuldigten Untersuchungshaft angeordnet wird. /Peke

