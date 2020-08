Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen

Ein außergewöhnliches Konzert fand heute vor dem Behördenhochhaus in Lübeck statt.

Lübeck (ots)

Jana Nitsch vom TroubaDuo hatte ihren Motorroller vor dem Polizeigebäude abgestellt und spielte einige Lieder auf dem Akkordeon zur Freude vieler Polizistinnen und Polizisten, welche die Fenster geöffnet hatten. Sie macht dieses im Rahmen des KulturFunke in Lübeck. Eine namhafte Lübecker Stiftung hat eine große Summe zur Kulturförderung bereitgestellt, um Kulturschaffenden auch während der Corona-Krise bei dem Erwerb ihres Lebensunterhaltes zu unterstützen. Auch das Lübecker Finanzamt und Wartende am Lübecker ZOB durften sich bereits an dem Spiel erfreuen. Wir sagen:" Super und vielen Dank",

