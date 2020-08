Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL_St. Lorenz Nord

Kind auf der Straße geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (05.08.2020) wurde der Polizei in Lübeck angezeigt, dass in der Schwartauer Landstraße ein blondes Mädchen in einem pinken Kleid gegen 13.45 Uhr von einem Mann geschlagen worden sei.

Bei dem Mann kann es sich der Aussage einer Zeugin zufolge um den Vater des circa drei bis vier Jahre alten Mädchens gehandelt haben. Noch in Sichtweite der Zeugin habe der Mann, der in Begleitung eines weiteren Mannes und des weinenden Kindes in Richtung Triftstraße davongegangen sein soll, das Kind noch wiederholt mit der flachen Hand auf den Po geschlagen haben.

Die Zeugin führte den Polizeibeamten des 2. Polizeirevieres gegenüber weiter aus, dass der Mann auf ihre Frage, warum er das Kind denn schlage, geantwortet habe: "Wenn sie nicht auf mich hört, schlage ich sie eben."

Die Zeugin beschrieb den Mann als circa 35 Jahre alt und schlank, westeuropäischer Phänotypus. Er hatte dunkle, kurze Haare und trug ein schwarzes Shirt mit einem weißen Aufdruck sowie eine graue Jogginghose und dazu schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle.

Hinweise weiterer Zeugen zu diesem Vorfall, zu dem beschriebenen Mann oder zu dem circa drei- bis vierjährigen Kind werden unter 0451 - 1310 (ED.Luebeck.2PR@polizei.landsh.de) auf dem 2. Polizeirevier entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

