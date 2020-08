Polizeidirektion Lübeck

Der Polizei in Eutin wurden Fälle von Farbschmierereien an der Gustav-Peters-Schule, Aussenstelle Fissau, angezeigt. Der Tatzeitraum lässt sich auf den Bereich von Sonntag, 02.08., 15.00 Uhr, bis Dienstag, 04.08., 09.00 Uhr, eingrenzen.

Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellten die Beamten an verschiedenen Stellen auf dem Schulgelände Schmierereien mit blauer Dispersionsfarbe fest.

So wurden Türgriffe und eine Holzbank mit Farbe beschmiert, an verschiedenen Stellen wurde der Boden mit der blauen Farbe bekleckert, und an der Rückseite des Gebäudes wurde an einer Fensterglasscheibe Handflächenabdrücke mit blauer Farbe hinterlassen.

Darüber hinaus wurde an einem Toilettenhäuschen an der dortigen Kellertür eine beschädigte Überwurffalle angezeigt. Das feste Element war aus der Wand gerissen worden. In den somit aufgebrochenen Kellerräumen war ebenfalls blaue Farbe verteilt worden.

Vonseiten der Polizei in Eutin wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen eines "Besonders schweren Falls des Diebstahles" und wegen "Gemeinschädlicher Sachbeschädigung" aufgenommen.

Hinweise zu den Tätern oder zu ähnlichen Sachverhalten werden bei der Kriminalpolizeistelle Eutin unter 04521 - 8010 oder Eutin.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

