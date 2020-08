Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

Verletzter Polizeibeamter durch Messerstich ins Bein

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck: Am späten Samstagnachmittag (08.08.) wurden mehrere Streifenwagen in den Stadtteil Buntekuh gerufen. Eine 47-jährige Frau hatte sich im Schlafzimmer ihrer Wohnung regelrecht verbarrikadiert. Da von einer akuten Selbstgefährdung ausgegangen werden musste, öffneten Polizeibeamte gewaltsam die Zimmertür.

Die Frau hatte sich unter ihr Bett gelegt. Die Polizeibeamten entfernten die Matratze und konnten dabei erkennen, dass sie ein längeres Küchenmesser in den Händen hielt und dieses verbergen wollte.

Es wurde mehrfach versucht, die Lübeckerin zu überreden, das Messer wegzulegen und hervorzukommen. Diesem wurde nicht nachgekommen, so dass die Beamten eine günstige Gelegenheit nutzen, um das Bett anzuheben und die 47-jährige in Gewahrsam zu nehmen. Dabei konnte sie allerdings einen Stich in Richtung eines 28-jährigen Polizeiobermeisters auszuführen. Der Beamte wurde direkt neben der Kniescheibe vom Messer getroffen. Die Stichwunde musste im Krankenhaus notärztlich versorgt werden, der Beamte konnte dann aber nach Hause. Er ist zunächst nicht dienstfähig.

Die 47-jährige wurde dem Amtsarzt vorgestellt und kam anschließend in eine stationäre Betreuung.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

