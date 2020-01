Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken

Diebstahl einer Geldbörse

Zweibrücken (ots)

Am Freitag den 10.01.2020, in der Zeit zwischen 16:10 bis 16:20 Uhr, kam es in einem Lebensmittel Discounter in der Saarlandstraße 23 in Zweibrücken, zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 58-jährige Frau aus Zweibrücken hielt sich zu dieser Zeit, zur Abgabe mehrerer Pfandflaschen, im Bereich des Pfandautomaten auf. Im Anschluss bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse. Diese hatte sich beim Betreten des Marktes noch in ihrer Jackentasche befunden. In der Geldbörse befanden sich neben 120 Euro Bargeld auch diverse Ausweise.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

