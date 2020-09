Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Kontrolle über Motorrad verloren

Schwelm (ots)

Eine 36-jährige Hagenerin fuhr am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad und zwei weiteren Fahrern auf der Barmer Straße in Richtung Wuppertal. In Höhe einer Fußgängerinsel wollte die Gruppe wenden. Die 36-Jährige geriet dabei auf den Gehweg, streifte einen dort aufgestellten Poller und verlor die Kontrolle. Sie stieß mit ihrem Motorrad gegen das vor ihr stehende Motorrad eines 43-Jährigen und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

