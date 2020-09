Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Elberfelder Straße

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagnachmittag war eine 19-jährige Ennepetalerin mit ihrem VW Passat auf der Elberfelder Straße in Richtung Schwelm unterwegs. In einer Rechtskurve auf der Elberfelder Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Sie touchierte einen entgegenkommenden BMW und stieß dann frontal mit einem BMW Mini zusammen, der ebenfalls im Gegenverkehr fuhr. Sowohl die Fahrerin des Passat, als auch die Insassen des BMW ( 40,39,7 und 4) verletzten sich leicht. Sie kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

