Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201002-5: Mähroboter geklaut und wiedergefunden - Bad Mergentheim/Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Das Polizeipräsidium Heilbronn berichtet von einem gestohlenen Mähroboter im Main-Tauber-Kreis, der im Rhein-Erft-Kreis aufgefunden wurde. Ein Mähroboter wurde in der vergangenen Woche in Bad Mergentheim gestohlen und schließlich knapp 350 Kilometer entfernt, in Erftstadt in Nordrhein-Westfalen wiedergefunden. Der Rasenmäher war zwischen Freitag und Dienstag vom Gelände einer Klinik in der Herderstraße verschwunden. Als der Besitzer den Verlust bemerkte, meldete er nicht nur den Diebstahl bei der Polizei, er konnte auch den aktuellen Standort seines Roboters mitteilen. Das GPS des Mähers zeigte, dass der inzwischen weit gereist und in Erftstadt angekommen war. Eine Streife des Rhein-Erft-Kreises fand den Mähroboter dann tatsächlich im Kofferraum eines ehemaligen Patienten der Klinik. Der Rasenmäher wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07131 104-1019

Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell