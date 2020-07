Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Lahrfeld festgenommen

Menden (ots)

Zeugen meldeten heute, gegen 10.20 Uhr, verdächtige Personen in der Straße "Im Tiefen Winkel". Ihren Angaben zufolge machten sie sich an der Tür eines Wohnhauses zu schaffen. Den Polizisten gelang vor Ort die Festnahme einer tatverdächtigen Frau sowie eines Mannes aus Menden (beide 21). Sie stehen im Verdacht, versucht zu haben, in das Haus einzubrechen. Die Ermittlungen dauern an.

