POL-DU: Dellviertel: Radfahrer stürzt bei Vollbremsung - Autofahrer gesucht

Wer kennt den Fahrer eines schwarzen Audi Kombi mit einem Kotflügel, der an der Beifahrerseite rot ist und Duisburger Kennzeichen hat? Ein Radfahrer fuhr am Donnerstag (18. Juli) gegen 5 Uhr auf dem Radweg der Mercatorstraße, als der Fahrer dieses Wagens aus der Straße Am Buchenbaum kam und mittig des Radweges anhielt. Der 50 Jahre alte Radfahrer machte eine Vollbremsung und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Fahrer des Audi Kombi fuhr anschließend in Richtung Friedrich-Wilhelm-Straße weiter. Gesucht wird ein 25 bis 30 Jahre alter Mann mit dunkelbraunen Haaren. Die Polizei bittet den Fahrer und auch Zeugen sich beim Verkehrskommissariat 22 unter der Rufnummer 0203 280-0 zu melden.

