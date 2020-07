Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Meinerzhagen (ots)

Auf der L539, Höhe Listertal, kam es heute, gegen 10.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Zeuge meldete einen verdächtigen Audi, der Schlangenlinien fuhr. Noch während der Einsatzvergabe an einen Streifenwagen geriet der Wagen laut Zeugenangaben so weit in den Gegenverkehr, dass er aus noch unbekannten Gründen mit einem entgegen kommenden Renault kollidierte. Drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der 18-jährige Unfallverursacher aus Attendorn kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Klinikum Lüdenscheid. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstanden etwa 20000 Euro Sachschaden. Die Fahrbahn war für rund zwei Stunden voll gesperrt.

