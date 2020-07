Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schamverletzer zeigt sich.

Letmathe (ots)

Exhibitionist unterwegs Am gestrigen Abend, gegen 23:20 Uhr, begib eine 22 -jährige Letmatherin den Gehweg im Bereich Berliner Allee/Im Hackenacker. An einen Baum gelehnt stand - von ihr abgewandt- ein Mann. Als sie in seiner Höhe war, drehte sich der Mann um und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Geschädigte flüchtete daraufhin und der Mann entkam in der Dunkelheit. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und dem bislang unbekannten Mann nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

