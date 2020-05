Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am späten Samstagabend befuhr ein 38-Jähriger Radfahrer aus Mannheim die Lagerhausstraße in Richtung Böcklinstraße. Hinter ihm befand sich ein 29-Jähriger Autofahrer, der am Radfahrer vorbeifahren wollte. Plötzlich schwenkte der Radfahrer derart stark nach links aus, dass es trotz einer Vollbremsung des Autofahrers zum Zusammenstoß kam. Beide Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand nur ein geringer Schaden. Bei der Unfallaufnahme konnte dann der Grund für die unsichere Fahrweise des Radfahrers erkannt werden: er hatte 2,01 Promille in der Atemluft, weswegen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Fahrradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet. Der Führerschein des Radfahrers wird solange einbehalten, bis der Mann wieder fahrtüchtig ist.

