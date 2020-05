Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 62jähriger Fahrradfahrer die Lagewiesenstraße in Fahrtrichtung Sternstraße. Eine 27jährige PKW-Fahrerin übersah den Fahrradfahrer beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Sternstraße. Der Fahrradfahrer musste zur Vermeidung einer Kollision derart stark abbremsen, dass dieser zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzt. Die PKW-Fahrerin entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Nachgang ermittelt werden. Sie gab an, den Sturz des Fahrradfahrers nicht wahrgenommen zu haben. Neben einer Verkehrsordnungswidrigkeit wurden Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

