Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Parkplatz Streit endet im Krankenhaus

Lüdenscheid (ots)

Am heutigen Abend, gegen 19:55 Uhr, kam es an der Werdohler Straße zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20 jähriger Mann nach einem Streit durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung um einen Parkplatz zwischen dem 20 Jährigen und einem 44 jährigen Lüdenscheider. Der Streit endete mit einer schweren Verletzung durch einen Messerstich. Der Geschädigte musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

