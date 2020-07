Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsche Pflegedienstmitarbeiter

Iserlohn (ots)

Ein falscher Pflegedienst-Mitarbeiter hat gestern Nachmittag in Letmathe an der Tür einer Seniorin (86) geklingelt. Unter dem Vorwand den Hausnotruf kontrollieren zu müssen, verschaffte er sich Zutritt. Kurz drauf war die Geldbörse der Dame verschwunden. Die Beamten legten eine Strafanzeige vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Täterbeschreibung: 25-30 Jahre, Mund-Nasen-Maske, weiße Einweghandschuhe, gepflegt, sehr schlank, dunkle Haare, kurz geschorene Haare, akzentfreies Deutsch, blaue Jeanshose, Sweatpullover.

Leider geben sich Betrüger und Diebe immer wieder als Mitarbeiter des Pflegedienstes aus. Der Name des Dienstes steht ja meist auf den Fahrzeugen. Klingelt außerhalb der üblichen Zeiten ein anderer Pfleger/eine andere Pflegerin an der Tür, sollten sich Senioren deshalb rückversichern - durch einen Anruf bei ihrem Pflegedienst. Fremde sollten keinesfalls in die Wohnung gelassen werden. Ein seriöser Pflegedienst wird bei Gesprächsbedarf vorher einen Termin vereinbaren!

