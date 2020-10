Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201004-2: Ertappte Firmeneinbrecher konnten fliehen- Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Sicherheitsbediensteter überraschte in der Nacht von Freitag auf Samstag (03.10.2020 gegen 02:15 Uhr) einen Einbrecher auf frischer Tat. Während seines Rundgangs in einer Filmproduktionsfirma auf der Kalscheurener Straße bemerkte er im Bereich der Rezeption eine Person, welche sich an Schubladen zu schaffen machte. Er sprach den Mann an, woraufhin dieser zwei weiteren Personen, welche sich vor dem Eingang aufhielten, in einer unbekannten Sprache etwas zurief. Die beiden flüchteten sodann vom Tatort. Auch der im Gebäude befindliche Einbrecher konnte sich dem Zugriff des Sicherheitsbediensteten entziehen und flüchtete aus dem Gebäude. Der Bedienstete zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Tatverdächtigen hatten die Glasschiebetüre des Gebäudes aufgehebelt, um sich Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Alle drei Personen liefen vom Tatort in Richtung der Straße "An der Hasenkaule". Eine eingeleitete Fahndung im Tatortbereich verlief erfolglos. Die drei wurden bereits eine Stunde zuvor auf dem Gelände gesehen, verhielten sich zu diesem Zeitpunkt allerdings noch unauffällig. Es handelte sich um drei Männer, alle geschätzt Mitte 20 Jahre alt. Sie waren insgesamt alle dunkel gekleidet und trugen einen Mundschutz. Zeugen, die nähere Angaben zu den Personen oder verdächtigen Beobachtungen am Tatort oder in dessen Nähe machen können, werden gebeten, die Polizei in Hürth unter der 02233- 520 zu informieren. (pw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell