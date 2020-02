Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin: Zeugen nach miesem Trickdiebstahl in der Akademiestraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Das Opfer von dreisten Trickdieben wurde am gestrigen Dienstagnachmittag eine hochbetagte Seniorin in der Akadamiestraße in der Kasseler Südstadt. Zwei unbekannte Männer hatten bei der Frau geklingelt und sich ihr gegenüber als Mitarbeiter der Städtischen Werke ausgegeben. Unter einem Vorwand gelangten die Trickdiebe in die Wohnung und erbeuteten dort Schmuck und Bargeld im Wert eines vierstelligen Betrages. Anschließend verließen beide Männer die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Seniorin gestern Nachmittag gegenüber den von ihr zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes angab, klingelten die beiden Männer gegen 15:15 Uhr an ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus. Als sie öffnete gaben beide vor, von den Städtischen Werken zu sein und die Wasserleitung überprüfen zu müssen. Da einer der beiden sogar einen Blaumann trug, schenkte sie dem Ganzen Glauben und ließ die Männer in die Wohnung. Dort lenkte sie jedoch einer der Täter geschickt ab, während sich der andere auf Beutezug begab und das Bargeld und den Schmuck entwendete. Nachdem die beiden vermeintlichen Handwerker die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Seniorin den Diebstahl und rief die Polizei.

Die beiden Trickdiebe beschrieb sie wie folgt:

1.) Männlich, 40 bis 45 Jahre, ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß, heller Teint, mitteleuropäisches Äußeres, dunkelblonde kurze Haare, kräftige Statur, sprach akzentfrei Deutsch, trug Blaumann

2.) Männlich, ca. 45 bis 45 Jahre, ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkler Teint, südländisches Äußeres, dunkle Augen, schlanke Statur, sprach akzentfrei Deutsch

Zeugen, die gestern Nachmittag im Bereich der Akademiestraße möglicherweise zwei solche Männer beobachtet haben und den Ermittlern der EG SÄM weitere Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 102

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell