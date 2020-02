Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Revier Mitte: Autofahrerin mit 1,8 Promille gestoppt; drei rasante Fahrer erwartet Fahrverbot

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Beamte des Polizeireviers Mitte führten am gestrigen Dienstagabend Verkehrskontrollen im Kasseler Innenstadtbereich durch. Dabei zogen sie ab 17:30 Uhr zunächst Verkehrsteilnehmer am Ständeplatz aus dem Verkehr und überprüften Fahrer und Fahrzeug hinsichtlich der Verkehrstauglichkeit. Gegen 18:30 Uhr stoppten die Polizisten des Innenstadtreviers dort eine 44-Jährige aus Niestetal, die mit knapp 1,8 Promille am Steuer ihres Kleinwagens saß. Sie musste die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf der Holländischen Straße, Ecke Westring, bei der die Beamten auch ein Laserhandmessgerät zur Geschwindigkeitsmessung einsetzten, stoppten sie innerhalb einer Stunde zehn Fahrer, die deutlich zu schnell fuhren. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit 99 statt der erlaubten 50 km/h gemessen wurde. Er und zwei weitere Fahrer, die mit über 80 km/h gemessen wurden, müssen nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in "Flensburg" sowie Bußgeldern von 160 bzw. 200 Euro rechnen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell