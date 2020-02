Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Schwerer Unfall auf A 7 bei Kassel; derzeit Vollsperrung in Richtung Süden

Kassel (ots)

Autobahn 7: Auf der Autobahn 7 ist es gegen 12:15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord in Fahrtrichtung Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen der vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal soll es sich offenbar um einen schweren Auffahrunfall handeln, an dem mehrere Lkw beteiligt sind. Rettungskräfte sind derzeit am Unfallort im Einsatz. Nähere Informationen liegen gegenwärtig noch nicht vor.

Aktuell ist die A 7 in Fahrtrichtung Kassel wegen des Unfalls voll gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Wir berichten nach.

