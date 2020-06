Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst: Nach tödlichem Verkehrsunfall: Polizei sucht Unfallzeugen

Tönisvorst: (ots)

Am Freitag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der K 17. Wir hatten in unserer Meldung 555 berichtet, dass der daran beteiligte 85-jährige Radfahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen erlag.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./ah (563)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell