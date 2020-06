Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Brand einer Strohmiete - Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Willich-Anrath (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer Strohmiete auf der Straße 'Hoffbruch' in Willich-Anrath gerufen. Die etwa 450 Strohballen wurden dabei vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um mögliche Hinweise über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (561)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell