POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Feuer auf landwirtschaftlichem Anwesen/ Hoher Sachschaden entstand am Dienstag bei einem Brand bei Rot an der Rot.

Gegen 4.30 Uhr bemerkte ein Zeuge ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen zwischen Rot an der Rot und Ellwangen. Dort stand eine Lagerhalle mit einem angebauten Viehstall in Flammen. Einsatz- und Rettungskräfte aus den umliegenden Gemeinden rückten an und löschten die Flammen. Sie konnten verhindern, dass das Feuer auf das angrenzende Wohngebäude und einen weiteren Kuhstall übergriff. Die 80 - 100 Tiere wurden vorsorglich aus dem brennenden Stall gebracht. Sie blieben unverletzt

In der Halle befanden sich landwirtschaftliche Fahrzeuge, Geräte und Heu. Das Gebäude brannte bis auf das Grundgerüst nieder. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 500.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, weiß die Ochsenhausener Polizei (07352/202050) noch nicht. Für die Klärung der Brandursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

