Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201006-1: Roller-Duo raubt Handtasche - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei junge Männer haben am Montag (5. Oktober) einer Spaziergängerin die Handtasche geraubt.

Die Frau (44) spazierte um 17:00 Uhr mit ihrer Mutter (67) auf der Rote-Kreuz-Straße in Richtung Rathausstraße. Sie querten die Straße "Am Kalkofen", als ein Roller, der sich den Frauen von hinten näherte, seine Fahrt verlangsamte und neben ihr fuhr. Auf dem Roller saßen zwei Personen. Der Sozius entriss der 44-Jährigen ihre Handtasche, die sie in der rechten Hand hielt. Das Duo flüchtete auf dem Roller in Richtung Rathausstraße und dann weiter in Richtung Kerpen-Sindorf. Eine Zeugin (45) beobachtete die Tat. Sie beschrieb die Täter als junge Männer. Beide waren dunkel gekleidet und trugen dunkle Helme. Der Helm des Sozius hatte ein dunkles Visier. Das Kennzeichen des Rollers war mit Papier überklebt. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter Telefon 02233 52-0. (bb)

