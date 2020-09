Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden- Schwerer räuberischer Diebstahl auf Tankstelle, Tatverdächtiger ermittelt

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 23.20 Uhr, kam es in Neuenkirchen-Vörden in der Straße Hörster Heide bei einem dortigen Autohof zu einem schweren räuberischen Diebstahl. Ein anfangs unbekannter, maskierter Täter betrat den Verkaufsraum einer Tankstelle des Autohofes und begab sich zum Getränkekühlschrank. Aus diesem entnahm der Täter drei Getränkedosen und ging anschließend wieder zum Ausgang. Beim Ausgang richtete er über seine Schulter eine Softairwaffe, welche er bereits in der Hand hielt, auf eine 54-jährige Mitarbeiterin aus Neuenkirchen-Vörden. Ohne ein Wort zu sagen, verließ der Täter den Verkaufsraum und das Gelände in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten und umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter zunächst nicht angetroffen werden.

Im Zuge der weiterführenden Ermittlungen konnte die Polizei am Montag, 31. August 2020, einen 40-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden vorläufig festnehmen, welcher dringend im Verdacht steht, den schweren räuberischen Diebstahl in der Tankstelle begangen zu haben. Der stark alkoholisierte 40-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

