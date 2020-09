Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 12.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Sevelter Straße zwischen den Straßen Pingel-Anton und Fritz-Reuter-Straße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete aus einem Fahrradraum ein Pedelec des Herstellers Telefunken, Modell RC736 DA CTY in der Farbe Weiß. An dem Pedelec war ein schwarzer Fahrradkorb angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek/ Höltinghausen- Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Montag, 31. August 2020, gegen 19.15 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 29-jährigen PKW-Fahrer aus Höltinghausen in der Eisenbahnstraße. Im Rahmen der Kontrolle händigte der Fahrer den Polizeibeamten einen Führerschein aus. Überprüfungen ergaben, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Fälschung handelte. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der 29-Jährige nicht. Das Dokument wurde sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 31. August 2020, gegen 16.55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 48-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Erfurter Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montag, 31. August 2020, gegen 15.30 Uhr, kam es in der Artlandstraße (K177) zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Essen (Oldenburg) beabsichtigte den PKW einer 45-jährigen Fahrerin zu überholen. Beim Überholvorgang kam die 33-Jährige nach rechts vom Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem PKW der 45-Jährigen. Dadurch kam die 45-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte eine Leitplanke. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben beide Fahrerinnen unverletzt. An beiden PKW entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 11000 Euro.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 31. August 2020, zwischen 08.00 Uhr und 14.45 Uhr, kam es in der Museumstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen schwarzen Daimler C 220 CDI. Der PKW war auf einem Grünstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

