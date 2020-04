Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebstahl in Boele

Hagen (ots)

Am Mittwochnachmittag erschien ein 82-jähriger Senior auf der Polizeiwache Hoheleye. Er schilderte, dass er wahrscheinlich zwischen 12:45 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Boeler Marktplatz bestohlen wurde. Er war mit dem Fahrrad zum Markt hin und auch vor dort wieder weggefahren. Zu Hause musste er feststellen, dass die Reißverschlusstasche seiner Jacke, in der er die Geldbörse aufbewahrte, geöffnet war. Vermutlich wurde der Mann Opfer von Taschendieben. In der Börse befand eine Debit-Karte, der Führerschein, der Personalausweis sowie Bargeld in niedriger, dreistelliger Höhe. Hinweise auf die Täter erlangte die Polizei bisher nicht. Hinweisgeber können sich unter 02331-986-2066 an die Polizei wenden.

