Polizei Hagen

POL-HA: Drogenfahrt auf Möbelhausparkplatz

Hagen (ots)

Am Mittwochabend, 21:50 Uhr, rief ein Zeuge die Polizei zur Straße Am Ringofen, weil dort in einem VW Polo Drogen konsumiert werden. Dem Streifenwagen kam der Polo auf dem Parkplatz fahrenerweise entgegen. Der 19-jährige Fahrer räumte Konsum und Besitz von Marihuana ein und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Ein Rauschgiftspürhund suchte den Pkw ab. Ein Tütchen mit Betäubungsmitteln stellte die Polizei sicher. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten zwei Strafverfahren ein. Neben dem Besitz von Drogen wird jetzt auch wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

