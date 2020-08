Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl aus PKW

Am Freitag, 28. August 2020, zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Vechta, Gustav-Heinemann-Straße, Zugang zu einem Pkw des Herstellers VW Passat. Entwendet wurden ein Mobiltelefon und eine Geldbörse samt Inhalt. Die Geldbörse wurde später auf dem Lattweg in Vechta aufgefunden. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Sachbeschädigung in Parkhaus

Am Dienstag, 25. August 2020, zwischen 23.45 Uhr bis 23.50 Uhr, begaben sich drei jugendlich aussehende Personen in das Parkhaus am Neuen Markt in Vechta und schlugen die Abdeckung eines Schildes ab. Zudem wurde ein Rohr von der Decke heruntergezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Vechta- Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 28. August 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 30.08.2020, 22.50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Vechta, Brüsseler Straße, ein Oberlicht der dortigen Schule. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430-

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 28. August 2020, 18.15 Uhr, standen ein 78-jähriger aus Vechta und eine 37-jährige aus Oldenburg mit ihren Pkw`s, in genannter Reihenfolge, auf der Rechtsabbiegespur der Straße "Kuhmarkt" vor der Lichtzeichenanlage. Beide beabsichtigten in die "Oldenburger Straße" einzubiegen. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün sprang, fuhr die Oldenburgerin mit ihrem Pkw zügig an und fuhr dabei auf den Pkw des 78-jährigen. Die Beifahrerin des 78-jährigen erlitt hierbei leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen, 29. August 2020, zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr, flüchtete ein unbekannter Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße. Zuvor kam er mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortskern aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Doppelstabmattenzaun, weiterhin wurde ein angrenzendes Beet beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich dieser anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493-913560).

Holdorf - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 17.55 Uhr, befuhr ein 61-Jähriger aus Drentwede mit einem Pkw die Bundesstraße 214 und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit dem Pkw eines 59-Jährigen aus Husum. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen zum Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell