POL-HA: Ohne Versicherung auf E-Scooter unterwegs

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 01.04.2020, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 18:10 Uhr durch die Ophauser Straße in Vorhalle. Dort bemerkte sie, wie ein 23-Jähriger auf einem E-Scooter den Gehweg auf Höhe der Kreuzung zur Reichsbahnstraße entlang fuhr. An seinem Elektrokleinstfahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Die Beamten hielten den Mann an und kontrollierten den E-Scooter. Der 23-Jährige gab an zu wissen, dass sein Fahrzeug nicht versichert sei. Er sei jedoch nur langsam gefahren, was seiner Meinung nach erlaubt sei. Die Polizisten untersagten dem Hagener die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. Die Polizei rät Bürgerinnen und Bürgern zur Vorsicht: "Achten Sie beim Kauf von Elektrokleinstfahrzeugen darauf, ob eine Zulassungs-, Führerschein und bzw. oder Versicherungspflicht besteht.", so PHK Christian Bubolz, Leiter des Hagener Verkehrskommissariats.

