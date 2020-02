Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrskontrolle eines französichen Pkw

Menden (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 11 Uhr, wurde durch Beamte des Verkehrsdienstes ein PKW in Menden (Halingen, Proinzialstraße) angehalten und kontrolliert. In dem PKW saßen vier georgische Staatsangehörige auf der Durchreise. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug war in einem sehr schlechten Zustand. Am hinteren rechten Rad konnten nur noch die wirkungslosen Überreste einer Bremsscheibe festgestellt werden. Auch der Reifen selbst wies tiefe Einschnitte auf. Der PKW wurde durch den TÜV-Nord untersucht. Unter anderem wurde festgestellt, dass die gesamte Hinterachse keine Bremswirkung erzielte. Das Fahrzeug wurde daraufhin stillgelegt. Der Betroffene musste eine hohe Geldsumme für die Sicherung des Verfahrens und die Kosten der Untersuchung des Fahrzeugs bezahlen. Fotos sind angefügt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell